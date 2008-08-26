Спортивный суд стал на сторону шведского борца Абрахамяна

Международный спортивный суд в Лозанне (CAS) рассмотрел апелляцию уроженца Армении Ара Абрахамяна, выступающего под флагом Швеции, и признал его претензии обоснованными. Напомним, что суть претензий борца греко-римского стиля заключалась в необъективном, на его взгляд, судействе полуфинальной схватки Олимпиады против итальянца Андреа Мингуцци в весовой категории до 84 кг. В знак протеста против действий рефери Абрахамян, завоевавший в итоге бронзовую награду, на церемонии награждения демонстративно отказался от медали. По мнению CAS, Абрахамян имел право на недовольство арбитрами и Международной федерацией борьбы (FILA). Кроме того, CAS признал неправомерным существующий в FILA процесс подачи апелляций, который должен быть пересмотрен, и квалифицировал случай со шведским армянином как "нарушение олимпийской хартии и собственных правил FILA в отношении "честной игры". Добавим, что во время скандальной схватки тренеру борца отказали в просьбе просмотреть видеозапись одного из спорных эпизодов, a FILA не стала рассматривать протест спортсмена, сообщает «Спорт Экспресс».