Украинский альпинист погиб при восхождении на пик «Победы»

По информации посольства Украины в Киргизской Республике, во время восхождения на пик "Победы" в Аксуйскому районе Иссик-Кульской области (Киргизия) сорвался в ущелье и погиб гражданин Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД. Упомянутую информацию сообщили альпинисты, которые лишь 22 августа с.г. прибыли в Бишкек. Достать тело из ущелья является почти безнадежным делом. По его словам, в месте падения украинского альпиниста погибли свыше 70 человек, останки ни одного из них не удалось поднять из дна ущелья, сообщает РБК Украина.