Теннисный турнир отменили из-за угрозы терактов

Теннисный турнир Bangalore Open, который должен был пройти в индийском Бангалоре с 29 сентября по 5 октября 2008 года, отменен из-за угрозы терактов. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на BBC Sport. В 2006 и 2007 годах турнир проходил в Мумбаи, причем в 2006 году победителем стал россиянин Дмитрий Турсунов. В 2007 году турнир выиграл француз Ришар Гаске. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) приняла решение отменить турнир после того, как в августе террористы взорвали в городе несколько бомб, в результате чего погиб человек. Как сообщается на официальном сайте ATP, призовой фонд турнира (400 тысяч долларов) будет отправлен в пенсионный фонд ассоциации теннисистов.