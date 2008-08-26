Форвард ЦСКА пропустит сезон из-за травмы

Форвард баскетбольного клуба ЦСКА Артем Забелин пропустит сезон из-за травмы правого колена, сообщает «Лента.ru». 25 августа центральному нападающему была сделана операция в израильской клинике. По оценкам врачей, на восстановление у 20-летнего спортсмена уйдет около девяти месяцев. По словам врача баскетбольной команды Романа Сметанина, во время операции произошел разрыв передней крестообразной связки, и было произведено ее восстановление. Кроме того, хирурги обнаружили у Забелина повреждение мениска, который было решено удалить. 26 августа спортсмен будет выписан из больницы и направлен на первичную реабилитацию, курс которой составит десять дней. По возвращении в Россию, игрок продолжит восстановление в Москве