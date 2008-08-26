Полузащитник «Барселоны» и экс-игрок донецкого «Металлурга» Яя Туре уверен, что в этом году каталонцы одолеют главную вражину – мадридский «Реал», сообщает «Спорт.com.ua». «Последние два года мы ничего не выигрывали и мы не можем повторить наш провал на этот раз, - заметил Туре, - мы выиграем для наших фанов. Наша команда лучше, чем мадридский «Реал». У нас и в прошлом сезоне был очень хороший подбор игроков, но мадридцы лучше работали командой. Так что, помимо качества игроков важной вещью является работоспособность и самоотдача».