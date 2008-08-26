Определился состав участников Мемориала Б.П. Бещева

В VI международном турнире по футболу среди команд ветеранов «Мемориал Б.П. Бещева», который пройдет с 3 по 5 октября 2008 года, примут участие 5 московских команд - «Локомотив», «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Торпедо», а также динамовцы из Киева и Минска, ветераны санкт-петербургского «Зенита». Согласно регламенту участники турнира разделены на две группы. Победители выходят в финал, при этом матча за третье место не предусмотрено. На групповом этапе продолжительность игр составит 40 минут (2 тайма по 20 минут с небольшим перерывом), финальный матч - 60 минут. Команде, выигравшей «Мемориал Б.П. Бещева», будет вручен Кубок, а остальные участники получат медали и памятные дипломы. Все матчи будут сыграны в Черкизово на полях стадиона «Локомотив» - на запасном поле и в манеже под куполом, сообщает «Спорт.com.ua».