ПАВЛИК: Хочу побить отца Кальзаге

Американский боксер Келли Павлик заявил, что будет болеть за Джо Кальзаге в его бою против Роя Джонса, хотя и не удивится победе последнего. Об этом сообщает «Спорт.com.ua». А болеть за валлийца будет для того, чтобы встретиться с ним. Не возражает Келли навалять и его папе Энцо Кальзаге. «Я хочу, чтобы Кальзаге выиграл, потому что хочу боя с ним, - сказал Павлик, - вообще-то, первым я хочу его папашу. Именно он сделал все, чтобы наш бой не состоялся. Он очень много говорит, уже уши вянут от всех его интервью в Интернете, хотя он не отличит левый хук от удочки (fishing hook). Но еще не факт, что они выиграют от этого. Я не удивлюсь, если Рой Джонс перебоксирует Кальзаге. В этом не будет сенсации. Все ждут, что Кальзаге повторит успехи Тарвера и Джонсона в боях с Роем, но этого может и не случиться. Не думаю, что у Джо хватит мощи и что он реально может на это рассчитывать».