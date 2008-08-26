Михаил Южный пропустить US Open

Российский теннисист Михаил Южный, скорее всего, не примет участия в US Open из-за болезни, сообщает «Газета.Ru». «Миша играть скорее всего не будет. У него три дня держится температура 39. Он больной. Завтра утром, когда встанет, нужно будет показаться врачу. Поэтому завтра перед матчем будет решаться, будет ли он играть или нет, но, скорее всего, не будет. Представляете, что такое три дня подряд 39 температура», – заявил наставник теннисиста Борис Собкин «Радио Спорт». В матче первого круга Южный должен был в ночь на среду по московскому времени встретиться с Яном Герныхом из Чехии.