Моторы Массы и Ряйккенена сгорели по одной причине

Когда у Фелипе Массы отказал мотор на последних кругах Гран-при Венгрии, инженеры Феррари быстро установили причину - поломка одного из шатунов, но не смогли проверить двигатель на машине Ряйккенена – он находился в середине цикла и был опечатан до финиша Гран-при Европы. Команда уже воспользовалась правом на однократную замену мотора без штрафа на машине Кими, и не хотела рисковать потерей десяти мест на старте. Во вторник выяснилось, что два мотора Феррари отказали по одной причине. Предварительная диагностика причин схода Райкконена снова выявила поломку шатуна, теперь инженеры выясняют, что вызвало эту поломку. «Инженеры знали о потенциальном риске отказа двигателя Ferrari 056 на машине Кими, который проводил вторую гонку – шатуны были из той же партии, что и на машине Массы в Венгрии. Замена мотора привела бы к штрафу с потерей десяти мест на старте, но обгон в Валенсии почти невозможен - это еще раз доказывает, что для интересной гонки недостаточно привести «Формулу-1» на красивую уличную трассу», – сообщили в пресс-службе команды. После схода Массы в Венгрии, немецкий Auto Motor und Sport, ссылаясь на источники в Маранелло, писал о том, что на машине Кими шатуны из другой партии. Об этом информирует «Газета.Ru».