Гарсия Ренесес покинул сборную и возглавит "Уникаху"

Главный тренер серебряных призеров Олимпиады в Пекине сборной Испании Аито Гарсия Ренесес подал в отставку, сообщает «Спорт Экспресс». Наставник испанцев воспользовался пунктом в личном контракте, который позволял ему покинуть команду после Игр. "Я не хочу работать лишь два месяца в году. Мне больше нравится тренировать в течение полноценного сезона", - заявил Гарсия на официальном сайте Испанской федерации баскетбола. В стартующем сезоне 61-летний специалист возглавит "Уникаху". За свою карьеру Гарсия Ренесес девять раз выигрывал чемпионат Испании, а также под его руководством испанцы завоевывали Кубок Европы.