«Динамо» подписало игрока сборной Австралии

Во вторник, 26 августа, футбольный клуб «Динамо» (Москва) подписал контракт с игроком сборной Австралии и голландского «Твенте» Люком Уилкширом. Срок соглашения действует до конца 2011 года. В ближайшие дни новичок будет заявлен за клуб под №22, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт бело-голубых. Ранее Уилкшир выступал за команды «Миддлсбро» (Англия), «Бристоль Сити» (Англия), «Твенте» (Голландия). За национальную сборную Автралии Люк Уилкшир провел 27 матчей. В минувшем сезоне в «Твенте» – 37 матчей, 3 гола, 9 голевых передач.