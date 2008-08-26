Бокс. Руиз: Я уверен, что смогу победить Валуева

В Берлине состоялась открытая тренировка участников субботнего поединка за вакантный временный титул чемпиона WBA в супертяжелом весе между американцем Джоном Руизом и российским боксером Николаем Валуевым. Первым на ринге появился Руиз и по его действиям было видно, что он находится в хорошей форме. "Мне 36 лет, и если я хочу снова стать чемпионом мира, то мне необходимо побеждать Валуева сейчас. Я уверен в том, что я смогу сделать это. Я несомненно воспользуюсь предоставленным мне шансом", - передает слова Руиза ALLBoxing.ru. После этого на ринге появился Николай Валуев, и его действия и настрой понравились не только зрителям и журналистам, но и его тренеру Николаю Зимину. "Конечно, прибавил, - отметил Зимин положительные изменения в форме своего подопечного в сравнении с началом этого года. - Тогда мы только входили в совместную работу, многое в технике было у Николая на "учебном" уровне - прием человек знает, но до автоматизма его еще не довел. Сейчас же многое закреплено на рефлекторном уровне, когда все делается подсознательно - а значит, куда быстрее, чем раньше. Снижение нагрузок в сочетании со специальной скоростной работой, которой мы занимались последние дни в Кинбауме и которую продолжим сейчас, переехав в Берлин, как раз и дает то ощущение легкости, которое вам так понравилось. Мне, кстати, понравилось тоже. Понравилось и то настроение, с которым Коля работал сегодня перед публикой. Это говорит о том, что завершающая фаза подготовки к бою проходит нормально, что все идет так, как планировалось". Сам Николай в общении с прессой был немногословен. "Хочу вернуть себе чемпионский титул, - сказал он. – А бои выигрываются не в разговорах, а на ринге. Приходите в субботу в "Макс-Шмеллинг-Халле" - и все увидите сами".