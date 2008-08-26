«Галатасарай» подписал лучшего бомбардира ЧЕ-2004

Нападающий сборной Чехии Милан Барош стал игроком турецкого "Галатасарая", заключив с командой Михаэля Скиббе 3-летний контракт. Минувший сезон чешский форвард провел сначала в составе французского "Лиона", а затем был отдан в аренду английскому "Портсмуту". Напомним, что "Остравский Марадона" стал лучшим бомбардиром на чемпионате Европы 2004 года, где забил 5 мячей. Помимо "Лиона" и "Портсмута", Барош выступал за английские "Ливерпуль" и "Астон Виллу", а также за чешский "Баник". За национальную команду Чехии Милан провел 66 матчей и забил 32 гола, напоминает NEWSru.com со ссылкой на Eurosport. В свою очередь, "Галатасарай" в прошедшем сезоне завоевал звание чемпиона Турции, и новый форвард нужен команде прежде всего для удачного выступления в Лиге чемпионов. Впрочем, последние годы 27-летний Барош играет не столь эффективно, однако в "Галатасарае" верят, что чех, который присоединится к коллективу в четверг, поможет команде обрести былую силу.