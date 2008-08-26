Михайличенко огласил состав сборной Украины

Сегодня, 26 августа, главный тренер сборной Украины по футболу Алексей Михайличенко огласил список из 23-х футболистов, который будут готовиться к стартовым поединкам отборочного турнира ЧМ-2010 против команды Беларуси. Состав сборной Украины: Голкиперы: Андрей Пятов и Рустам Худжамов (оба − «Шахтер»), Александр Шовковский («Динамо»). Защитники: Вячеслав Шевчук, Дмитрий Чигринский и Александр Кучер (все − «Шахтер»), Тарас Михалик и Андрей Несмачный (оба − «Динамо»), Григорий Ярмаш («Ворскла»), Виталий Мандзюк («Арсенал»), Андрей Русол («Днепр»). Полузащитники: Максим Калиниченко и Сергей Назаренко («Днепр»), Денис Голайдо («Таврия»), Алексей Гай («Шахтер»), Анатолий Тимощук («Зенит» Санкт-Петербург, Россия), Евгений Левченко («Гронинген», Нидерланды), Сергей Кравченко («Ворскла»). Нападающие: Андрей Воронин («Ливерпуль», Англия), Андрей Шевченко («Милан», Италия), Владимир Гоменюк («Таврия»), Евгений Селезнев («Шахтер») и Артем Милевский («Динамо»).