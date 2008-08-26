Луис Сколари: Успех команды должен стоять выше персональных достижений

Главный тренер «Челси» Луис Фелипе Сколари отметил, что его футболистам следует лучше сосредоточиться на успехах клуба, а не на личных достижениях. «Самое важное для нас сейчас это «Челси». Футболисты должны понять мою философию. Успех команды должен стоять на первом месте, выше персональных достижений. Я уверен, что Фрэнк Лэмпард забьет как минимум 15 мячей в этом сезоне. Он отрабатывает удар каждый день и бьет при удобной возможности в играх. Деку так же может забить 15-20 мячей. Важно другое: эти мячи должны приносить «Челси» победы», – приводит слова Сколари СПОРТ СЕГОДНЯ.