Эксперты УЕФА: динамика Украины по Евро-2012 – положительная

26 августа 2008, 17:15

В Доме футбола состоялось итоговое заседание экспертной группы УЕФА, которая осуществляла плановую инспекцию объектов Евро-2012. На заседании присутствовали, в частности, вице-премьер-министр Украины Иван Васюник и глава Исполнительной дирекции Евро-2012 Иван Федоренко. Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из федерации футбола Украины. Общий тон выводов ревизоров Европейского футбольного союза оптимистичный и обнадеживающий. Отмечается, что на протяжении двух последних месяцев все украинские структуры, причастные к процессу подготовки футбольного форума, провели большую работу, которая повлекла значительные перемены к лучшему во всех ключевых аспектах. Акцентируя внимание на следующих шагах в этом направлении, эксперты УЕФА заглядывают в будущее - осень и зиму нынешнего года, 2009-й, вплоть до лета 2010-го. В своих докладах эксперт из аэропортов Питер Хемпсон и эксперт из вопросов транспорта Стефано Манелли также выражали украинской стороне благодарность за усилия, которые были произведены в июне-августе. Что касается воздушных ворот, то тут, по словам господина Хемпсона, наблюдается существенный прогресс: «Есть четкое направление, все знают, что нужно делать. Очень важная роль государства, которое взяло вопрос аэропортов под суровый контроль. Если удастся сохранить достигнутый баланс, я уверен, работы будут выполнены в полном объеме и в необходимые сроки». «Местные власти принимающих городов подтвердили гарантии относительно транспортной инфраструктуры и детализировали планы ее перестройки - сообщил господин Манелли. - Начертанные проекты важны не только для Евро-2012, но и для будущего всей Украины. На нынешнем этапе важно определить приоритеты, что именно на них нужно будет сконцентрироваться в ближайшем будущем». В этом контексте Иван Васюник привел пример первой концессионной дороги, которая проляжет от западной границы к Львову. Юрген Мюллер остановился на аспектах размещения болельщиков и участников соревнований, отметив, что государственные гарантии по гостиничным номерам соответствующих категорий увеличились из 20 тысяч до 30 тысяч. До декабря украинская сторона должна предоставить к УЕФА технико-экономическое обґрунтування альтернативного размещения гостей Евро-2012. В частности, речь идет о круизных лайнерах, которые будут стоять в Одессе. «Относительно спортивных баз, их количество и состояние в Украине я могу оценить как «хорошо» и «очень хорошо» - отметил господин Мюллер. - Впрочем, нужно учитывать определенные нюансы, ведь сборные во время длительных соревнований требуют на базах несколько других условий, чем клубы в процессе их обычного функционирования. Есть требования к размещению игроков по номерам и тактическим занятиям, когда кое-кто из тренеров желает сохранить секреты от посторонних глаз». Порекомендовав обратить внимание на развитие инфраструктуры загородных тренировочных центров, Юрген Мюллер сообщил, что до лета 2010 году будет составлен каталог спортивных баз Украины, пригодных не только для работы сборных-участниц Евро-2012, но и для последующего использования европейскими командами в подготовительный период сезона. «Это будет ваш весомый козырь в тот момент, когда после мирового первенства у ПАР футбольная общественность переключит свое внимание на подготовку к финалу-2012, - отметил он. - Поэтому УЕФА предлагает свою помощь в своеобразном пиаре украинских баз». Иван Федоренко поблагодарил все министерства и ведомства нашего государства, а также команды принимающих городов за то, что они оперативно и качественно приобщились к выполнению планов УЄФА на протяжении последних месяцев, подготовили подробные презентации соответствующих проектов, подтвердили гарантии. «Самое главное мы работаем единой командой: УЄФА, ФФУ и структуры, которые непосредственно отвечают за подготовку к Евро-2012 - сказал он. - Европейские коллеги дали дежурный хороший импульс. Если мы поддержим набранный темп, то по всем направлениям выйдем из зон риска и, как надеемся, проведем действительно наилучший европейский финал». А Иван Васюник отметил, что задания, которые теперь стоят перед правительством, значительно более масштабные от решения проблем сугубо футбольного проекта. «Нынешние условия дают нам возможность значительно улучшить всю систему государственного управления, изменить общество _ очертил вице-премьер стратегические задания Украины, приведя пример Олимпиады в Китае. - Мы преодолели проблему управления и кадров. Для тех национальных экспертов, которые работают на Евро-2012, это - дело всей жизни». Позиция правительства, по словам Васюника, четко определена и согласована с позицию принимающей ассоциации - федерации футбола Украины. «Понимая, что мы пока лишь в начале большого и сложного пути, что главная ответственность « впереди, все же можем однозначно оценить плодотворное сотрудничество с УЕФА как позитивное ¬ сказал он. ­ Надеемся, что вместе нам работать еще долго, единой и успешной командой».

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