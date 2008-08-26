Шахтер отправился в Загреб

Сегодня из Донецка около 11:00 по киевскому времени самолет с футболистами Шахтера взял курс на столицу Хорватии – Загреб, сообщает FOOTBALL.UA. Время в пути составляет порядка двух с половиной часов, после чего Горняков ждет загребский аэропорт Максимир. На ответный матч Третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против загребского Динамо Мирча Луческу взял 22 футболиста: Вратари: Андрей Пятов, Рустам Худжамов Защитники: Томаш Хюбшман, Александр Кучер, Вячеслав Шевчук, Дмитрий Чигринский, Николай Ищенко, Александр Чижов, Артем Федецкий, Владимир Езерский Полузащитники: Игор Дуляй, Фернандиньо, Жадсон, Мариуш Левандовски, Алексей Гай, Виллиан, Дарио Срна Нападающие: Евгений Селезнев, Луис Адриано, Александр Гладкий, Брандау, Марсело Морено Перед вылетом футболисты поделились своим мнением о предстоящем поединке. Артем Федецкий: - Накануне игры мы детально изучили последние матчи соперника. Во время подготовки к встрече тренер акцентировал наше внимание на том, чтобы мы плотней прикрывали игроков, не давали им свободно принимать мяч. Одним словом, не повторили ошибки, допущенные недавно в Полтаве. Надеюсь, мы с этим справимся, и все будет нормально. Владимир Езерский: - С каким настроением отправляетесь в Загреб? - Нормальное, можно даже сказать боевое. Мы еще детальней изучили противника, главный тренер предоставил нам вполне достаточный объем информации о «Динамо». Так что, думаю, те, кто выйдет завтра на поле, доведут до конца дело, начатое в Донецке. - Поражение в Полтаве не выбило из колеи? - Понимаете, если мы будет думать только о поражениях, то сил на будущие победы у нас не хватит.