Спартак прибыл в Киев

Во вторник днем делегация Спартака чартерным рейсом TUL 2261 из Москвы прибыла в аэропорт Борисполь. Самолет задержался чуть более чем на час, передает FOOTBALL.UA. Связано это было с опозданием команды в московский аэропорт из-за заторов на дорогах. В Борисполе гостей из России встречали несколько журналистов и фотокорреспондентов, а также съемочные группы трех телеканалов (ТРК Эра, ТРК Украина, 5 канал). Пройдя паспортный контроль, футболисты и тренеры сели в автобус, который отвез их в один из лучших отелей города Хайят. На матч с Динамо и.о. главного тренера Игорь Ледяхов привез 20 игроков: Вратари: Плетикоса, Джанаев; Защитники: Йиранек, Ковач, Паршивлюк, Шишкин, Иванов, Дедура, Филипенко; Полузащитники: Моцарт, Павленко, Майдана, Быстров, Ковальчук, Саенко, Советкин; Нападающие: Павлюченко, Прудников, Баженов, Дзюба. Во вторник в 18.30 Игорь Ледяхов в конференц-зале стадиона Динамо имени Валерия Лобановского проведет пресс-конференцию, а чуть позже выведет команду на предматчевую тренировку