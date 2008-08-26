Марко Боррьелло может перейти в "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Хуанде Рамос заинтересован в услугах нападающего "Милана" Марко Боррьелло, информирует «Спорт Экспресс». Предполагается, что форвард может столкнуться с проблемой непопадания в основу итальянской команды после того, как россонери этим летом подписали Роналдинью и Андрея Шевченко. "Шпоры" же находятся в поисках усиления своей атакующей линии на случай ухода в "МЮ" Димитара Бербатова. В прошлом сезоне, выступая на правах аренды за "Дженоа", Боррьелло с 19 голами стал третьим по результативности бомбардиром серии А.