Главный тренер Беларуси назвал состав на матч с Украиной

Главный тренер Беларуси Бернд Штанге назвал имена 22-х футболистов, которые выйдут на поле против команды Украины 6 сентября во Львове, на стадионе "Украина", сообщает «Спорт.com.ua». Вратари: Юрий Жевнов (ФК «Москва», Россия), Антон Амельченко (ФК «Москва», Россия), Сергей Веремко (БАТЭ Борисов). Защитники: Сергей Омелянчук («Терек» Грозный, Россия), Владимир Коритько («Черноморец» Одесса, Украина), Егор Филипенко («Спартак» Москва, Россия), Дмитрий Верховцов («Нефтан» Новополоцк), Дмитрий Молош («Носта» Новотроицк, Россия). Полузащитники: Александр Глеб («Барселона», Испания), Андрей Чухлей («Динамо» Минск), Николай Кашевский («Илльичевец» Мариуполь, Украина), Александр Кульчий (ФК «Ростов» Ростов-на-Дону, Россия), Антон Путило («Гамбург», Германия), Игорь Стасевич (БАТЭ Борисов), Олег Страханович (МТЗ-РИПО Минск), Павел Ситко («Витебск»), Александр Павлов («Днепр» Могилев). Нападающие: Виталий Булыга («Луч-Енэргия» Владивосток, Россия), Вячеслав Глеб (МТЗ-РИПО Минск), Виталий Родионов (БАТЭ Борисов), Виталий Кутузов («Парма», Италия), Сергей Корниленко («Томь» Томск, Россия).