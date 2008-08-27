Пекин в дни Олимпиады посетили меньше туристов, чем в прошлом августе

Пекин во время Олимпиады посетили 382 тысячи иностранных туристов, тогда как в августе 2007 года их число составило 430 тысяч, сообщает «РИА«Новости». Прогнозы пекинских властей, которые ожидали наплыва иностранных туристов во время Игр и прогнозировали, что их число достигнет 450-500 тысяч человек, не оправдались. Из общего числа туристов, посетивших столицу 29-й Летней Олимпиады, которое достигло 6,52 миллиона человек, иностранцы составили лишь малую долю. Во время Олимпиады Пекин удивлял очевидным отсутствием иностранцев. Даже на территории Олимпийских объектов, популярных туристических местах подавляющее большинство посетителей составляли местные жители. По данным Управления по делам туризма Пекина, несмотря на незначительное число гостей, туристические объекты Пекина заработали за период Олимпиады 162 миллиона юаней (23 миллиона долларов), а пятизвездочные гостиницы были заполнены на 81% при средней цене номера в 3,6 тысячи юаней (около 525 долларов). 29-я Летняя Олимпиада прошла в Пекине с 8 по 24 августа.