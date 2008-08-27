Пинколини: Слабые соперники тянут сильных вниз

Один из помощников Юрия Семина в киевском «Динамо» - 54-летний тренер по физподготовке Винченцо Пинколини. На клубной базе в Конча-Заспе многоопытный специалист из Италии, в послужном списке которого значатся «Скуадра адзурра», а также «Милан» и ряд других известных клубов, поделился наблюдениями об украинском и российском футболе, передает «Спорт.com.ua». - В Киеве я с октября прошлого года, - рассказал Пинколини. - Приехал с подачи генерального директора «Динамо» Резо Чохонелидзе, с которым несколько лет работал в «Милане». Когда Резо позвонил мне и сказал о возможности поработать в киевском «Динамо», я мало что знал об Украине. «Сколько у меня дней на размышление?» - спросил я. «Только один», - ответил он. И я сразу согласился. - Почему? Ведь не сало же с горилкой привлекли? - Я живу в 20 километрах от Пармы и в последние четыре года работал в клубе этого города. Подумал-подумал - и решил, что интереснее будет в сильном, серьезном клубе, а не в «Парме», пусть там мне удалось сделать немало и помочь многим молодым футболистам достичь высокого уровня. Как ни странно, «Динамо» не имело тренера по физподготовке даже в основной команде. У Резо же была мысль обеспечить специалистами этого профиля клубные команды разных уровней. Здесь у меня три помощника, и я, помимо выполнения основных обязанностей, призван готовить тренеров, которые в будущем работали бы с футболистами различных возрастов. И, должен признаться, мне по душе организационная деятельность. В современном футболе у игроков главной команды из-за бесконечных матчей, по существу, нет возможности работать над «физикой». Между тем мускулы, как и в других видах спорта, надо накачивать, пока тебе 17 - 19 лет. Тогда у тебя больше времени, и его можно посвятить занятиям на тренажерах. Кстати, четверть века назад, когда я 28-летним пришел в «Парму», в итальянских клубах работало только 2 - 3 тренера по физподготовке. Я же - из легкой атлетики. Бегал 400 метров с барьерами, входил в сборную страны, но серьезных перспектив не видел и в 23 года решил активные занятия спортом прекратить. Тогда легкоатлетическая федерация предложила стать тренером. Мне было оказано большое доверие - и вскоре я уже работал с теми, с кем соревновался. Что касается «Пармы», то до прихода в клуб компании Parmalat она выступала то во втором, то в третьем дивизионе. Но в клубе была хорошо поставлена работа с молодежью. За пять лет он тогда продал в серию А 27 игроков! - В каких еще клубах вам довелось трудиться? - Выделю «Милан». В нем я пробыл с 1987 по 1998 год, работая попеременно бок о бок с Арриго Сакки и Фабио Капелло. Позже у меня был второй период в этом клубе - с 2000-го по 2002-й. Тогда главными тренерами были Чезаре Мальдини, Фатих Терим и Карло Анчелотти. После «Милана» и ЧМ-98 еще год работал с Сакки в мадридском «Атлетико». Год провел в «Роме», полгода - в «Интере» с Марчелло Липпи. Но этот клуб, атмосферу, которая его окружает, я не люблю. - Чем же вам так не угодил «Интер»? Сказывалась приверженность другому клубу из Милана? - «Милан» и «Ювентус» - два итальянских клуба, в которых все организовано по высшему разряду. Про «Интер» этого сказать нельзя. «Рома», кстати, в последнее время приводит свою организацию в порядок. «Фиорентина» - тоже. Пусть у нее и средний состав, но она в состоянии расти. Возможно, впрочем, я и впрямь субъективен: трудно переходить из одного клуба-гранда в другой. - Сколько на вашем счету мировых чемпионатов? - Два. И оба раза мне не везло - Италия проигрывала по пенальти: в 1994 году во главе с Сакки она уступила в финале Бразилии, а четыре года спустя с Мальдини - в четвертьфинале французам. - Что думаете о возвращении Андрея Шевченко в «Милан»? - С Шевой я разговаривал на прошлой неделе. Он хотел вернуться, чтобы начать новый период жизни. С другой стороны, сегодня он нужен «Милану». Если Шева сейчас в хорошей форме, то может уже в стартовых матчах чемпионата помочь команде, которая в атаке столкнулась с кадровыми проблемами. Не готовы Кака и Пиппо Индзаги, оперирован приобретенный у «Дженоа» Боррьелло, остаются Алешандре Пату да маленький уругваец Виудес. СЛАБЫЕ СОПЕРНИКИ ТЯНУТ СИЛЬНЫХ ВНИЗ - Находите что-то особенное в украинском первенстве? - От итальянского чемпионата оно, конечно, отличается существенно. В украинской лиге 2 - 3 крепких клуба, которые могли бы играть в итальянской серии А на уровне «Аталанты» или «Сиены». Есть еще 4 - 5 команд, которые не пропали бы в серии В. Остальные - третий дивизион. И в этом дисбалансе кроется одна из проблем здешнего футбола. Если соперник весь матч обороняется, в полном составе сосредоточившись в своей штрафной, очень трудно поддерживать равновесие в игре. Все рвутся вперед, чтобы забить гол. А потом в Лиге чемпионов сталкиваются с серьезным, тактически подкованным соперником. Другая проблема - концентрация внимания. Она теряется, если привыкаешь к частым встречам со слабыми. В Италии это не так. В той же России я вижу, что силы команд в значительной мере выравниваются. Аутсайдер может дать бой лидеру и победить. Поэтому для прогресса киевского «Динамо» исключительно важно участвовать в Лиге чемпионов. - Вы изучали работу Валерия Лобановского? - Фанатом Лобановского был Сакки. Зимой киевское «Динамо» постоянно приезжало на сборы в Италию, в местечко Чокко, которое позже понравилось и Семину, и многие итальянские специалисты отправлялись туда же - посмотреть на тренировки. - Среди них были и вы? - Нет. Времени не хватало. Но в «Милане» был человек, который специально ездил смотреть занятия Лобановского, Арсена Венгера или «Реала». Он возвращался, мы обобщали увиденное и на основании сделанных выводов я составлял программу подготовки «Милана». - На последнем чемпионате Европы сборная России поразила всех функциональной готовностью. Чем вы объясняете этот феномен? - Прежде всего календарем. На мой взгляд, зимняя пауза в чемпионате очень полезна. Вот и «Зенит» подошел к финалу Кубка УЕФА в отличном физическом состоянии. А клубы из Италии или Англии, которые на протяжении 8 - 9 месяцев проводили напряженные матчи каждую неделю, были утомлены. К тому же у них набралось много травмированных. На мой взгляд, странам, проводящим национальные чемпионаты по системе «осень - весна», целесообразно делать в календаре рождественский перерыв не меньше чем на шесть недель, как в Германии. - На Euro-2008 нас, россиян, удивило прежде всего преображение игроков за три-четыре недели. - «Зенит» в мае играл в том же ключе, что и сборная в июне. У меня немало друзей, которые внимательно следят за чемпионатом России. Тем более что теперь в Италии появилась возможность смотреть матчи этого турнира в прямой трансляции, что очень важно для его популяризации. Уверен, что ваш чемпионат будет прогрессировать. В нем стало больше денег, происходит выравнивание сил. Прежде иностранцы приезжали в Россию доигрывать, теперь же турнир привлекает перспективную молодежь. Уверен, в ближайшие 4 - 5 лет российское первенство выдвинется в число ведущих. И я с удовольствием поработал бы в нем. ПОКАЗАЛОСЬ, ЧТО В «СПАРТАКЕ» БЫЛ ВНУТРЕННИЙ КОНФЛИКТ - Пока же «Спартак» приезжает в Киев после поражения со счетом 1:4. У вас, специалиста, не создалось в Москве впечатления, что команда недостаточно хорошо готова в физическом отношении? - Создалось. Хотя рассуждать на эту тему, наверное, не совсем корректно. - Главного тренера, так или иначе, уволили... - Правда? Слышал, что за физподготовку в «Спартаке» отвечает тренер из Австрии. Если команда не готова посреди сезона, то это большая проблема. Вместе с тем мне показалось, что в «Спартаке» были трения между игроками, с одной стороны, и между футболистами и тренером - с другой. У меня же имеется печальный опыт вылета с «Интером» после отборочного раунда Лиги чемпионов. Восемь лет назад мы закончили нулевой ничьей домашний матч с «Хельсингборгом». При этом Рекоба не реализовал пенальти. Не беда, в Швеции разберемся, решили тогда все. А на выезде пропустили гол - и проиграли. В итоге главный тренер Марчелло Липпи был уволен. Футбол часто жестоко карает за просчеты и промахи...