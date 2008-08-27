Ледяхов: В жизни все возможно

Делегация «Спартака» с опозданием прибыла во вторник в столицу Украины. Заминка объяснялась просто: из-за жёсткого московского трафика, донельзя осложнённого ненастьем, вице-чемпионы России припозднились в аэропорт и взяли курс на Киев на час позже, нежели было запланировано изначально. В связи с этим было скорректировано время знакомства гостей с газоном стадиона имени Валерия Лобановского и традиционного предматчевого брифинга главного тренера команды. Игорь Ледяхов был не слишком словоохотлив, а журналисты исполняющего обязанности наставника красно-белых чрезмерно вопросами не обременяли, передает «Спорт.com.ua». — Игорь Анатольевич, ваши подопечные в душе смирились с отсутствием шансов продолжить борьбу за выход в групповой турнир Лиги? — Конечно, отыграться после 1:4 будет очень сложно. Но и утверждать, что у нас вообще нет шансов, тоже, на мой взгляд, неправильно. Мы приехали в Киев показать хорошую игру и побороться за Лигу чемпионов. Настроение у ребят хорошее, боевое. А расставит всё на свои места, как обычно, только игра. — Ваш соперник в последних матчах очень прилично выглядит в атаке. Как думаете решать собственные проблемы в обороне? — А у нас нет проблем в обороне. Это ваше мнение. У нас есть другие пробелы, и их мы собираемся устранять. Завтра посмотрим, что из этого получится. — Примет ли участие в предстоящем матче Роман Павлюченко? — У него было микроповреждение, поэтому он не тренировался. Завтра решим, выйдет ли он на поле. — Известно, что Константин Бесков и Олег Романцев нередко интересовались мнением игроков о том, как должен выглядеть стартовый состав команды. Вы подобных консультаций не практикуете? — Нет. Пока будем работать так же, как и прежде. А в будущем — как знать, может, и попробуем нечто подобное... — С составом на игру уже определились? — Практически. В голове состав уже вырисовался, но следует ещё посмотреть по последней тренировке, кто в каком состоянии находится. — Московская встреча высветила слабые стороны «Динамо»? — Естественно, у киевлян есть изъяны. Впрочем, как и у любой другой команды. Постараемся ими воспользоваться. Как? Завтра увидите... — Гендиректор «Спартака» Валерий Карпин заявил, что ваша команда способна выиграть в Киеве со счётом 4:0. Вы-то верите в подобный сценарий? — Повторюсь, будет очень тяжело. Но в жизни нет ничего невозможного. При желании и определённом стечении обстоятельств почему бы и не добиться нужного результата? — Что стало основной причиной фиаско «Спартака» двухнедельной давности? — Мне бы не хотелось сейчас об этом говорить. Существует много разных нюансов. Это наша внутренняя кухня. — В случае выхода «Спартака» в групповой турнир Лиги чемпионов руководство продлит ваши полномочия на посту главного тренера команды? Ничего такого перед вылетом сюда не обещали? — Сейчас все наши мысли — только об игре с «Динамо». А обещали или не обещали — вопрос другой.