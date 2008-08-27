Сафина: Каждый соперник очень опасен

Россиянка Динара Сафина, обыгравшая в матче первого круга Открытого чемпионата США американку Кристи Хэйрим Ан со счетом 6:3, 6:4, заявила, что не хочет смотреть далеко вперед по турнирной сетке, сообщает «Советский спорт». «Это был тяжелый матч потому, что я никогда не играла с ней, я только видела ее игру со стороны. Она весьма хороший игрок. К тому же сегодня было очень ветрено, так что я очень довольна, что смогла выиграть матч в двух сетах. Что касается целей на турнире, знаете, я не люблю заглядывать далеко вперед, я рассматриваю только один матч за раз, каждый соперник здесь очень опасен»,- сказала Сафина.