Петрова вышла во второй круг US Open

Надежда Петрова вышла во второй круг теннисного турнира US Open. Россиянка в двух партиях переиграла француженку Оливию Санчес. US Open Нью-Йорк (США) Открытые корты, хард Турнир серии «Большого шлема» Призовой фонд – 7 950 000 долларов Одиночный разряд Первый круг Ана Иванович (Сербия, 1) – Вера Душевина (Россия) – 6:1, 4:6, 6:4 Жюли Куан (Франция) – Кейси Деллакуа (Австралия) – 7:6, 7:6 Кайя Канепи (Эстония) – Моника Никулеску (Румыния) – 6:0, 6:3 Амели Моресмо (Франция, 32) – Натали Деши (Франция) – 4:6, 6:3, 6:2 Надежда Петрова (Россия, 19) – Оливия Санчес (Франция) – 6:2, 6:4 Су-Вей Хсие (Тайвань) – Евгения Родина (Россия) – 6:2, 6:4 Шуай Пэн (Китай) – Елена Даниилиду (Греция) – 6:1, 6:0 Флавия Пеннетта (Италия, 16) – Стефани Фогель (Швейцария) – 2:6, 6:2, 6:2 Анна-Лена Гренфельд (Германия) – Даниэла Гантухова (Словакия, 11) – 6:4, 6:2 Джессика Мур (Австралия) – Мелани Удин (США) – 7:6, 7:6 Бетани Маттек (США) – Марта Домаховска (Польша) – 6:7, 7:5, 6:4 Ализе Корне (Франция, 17) – Камиль Пин (Франция) – 7:5, 6:0 Тимеа Бачински (Швейцария) – Виржини Раззано (Франция, 31) – 6:4, 6:1 Юн-Цзянь Чань (Тайвань) – Алла Кудрявцева (Россия) – 4:6, 7:5, 6:3 Роберта Винчи (Италия) – Стефани Коэн-Алоро (Франция) – 6:1, 6:4 Динара Сафина (Россия, 6) – Кристи Хэйрим Ан (США) – 6:3, 6:4 Серена Уильямс (США, 4) – Екатерина Бондаренко (Украина) – 6:1, 6:4 Елена Веснина (Россия) – Юлия Вакуленко (Украина) – 4:6, 6:1, 6:2 Ольга Говорцова (Белоруссия) – Сандра Захлавова (Чехия) – 6:3, 6:1 Аи Сугияма (Япония, 30) – Андреа Клепач (Словения) – 4:6, 6:3, 4:2 отказ Николь Вайдишова (Чехия, 20) – Петра Цетковска (Чехия) – 6:1, 6:2 Северин Бремон (Франция) – Юлия Гергес (Германия) – 7:6, 6:4 Татьяна Гарбин (Италия) – Марет Ани (Эстония) – 6:0, 7:6 Агнеш Шавай (Венгрия, 13) – Гейл Бродски (США) – 7:5, 6:3 Агнешка Радванска (Польша, 9) – Ярослава Шведова (Казахстан) – 6:4, 6:2 Мариана Дуке-Марино (Колумбия) – Тамарин Танасугарн (Таиланд) – 0:6, 6:3, 6:2 Иоана Ралука Олару (Румыния) – Эдина Галловиц (Румыния) – 6:0, 6:2 Доминика Цыбулкова (Словакия, 18) – Джилл Крэйбас (США) – 6:3, 7:6 Алена Бондаренко (Украина, 27) – Джеймия Джексон (США) – 2:6, 6:3, 6:2 Сабин Лисицки (Германия) – Мария Хосе Мартинес-Санчес (Испания) – 6:3, 6:4 Россана Де Лос Риос (Парагвай) – Хана Шромова (Чехия) – 6:3, 2:6, 6:3 Винус Уильямс (США, 7) – Саманта Стосур (Австралия) – 6:2, 6:3 Елена Дементьева (Россия, 5) – Акгул Аманмурадова (Узбекистан) – 6:4, 7:5 Полин Парментье (Франция) – Марина Эракович (Новая Зеландия) – 6:3, 7:6 Анне Кетавонг (Великобритания) – Алекса Глэтч (США) – 6:2, 6:2 Франческа Скьявоне (Италия, 25) – Нурия Льягостера Вивес (Испания) – 7:5, 7:5 На Ли (Китай) – Шахар Пеер (Израиль, 24) – 2:6, 6:0, 6:1 Сара Эррани (Италия) – Елена Костанич (Хорватия) – 6:4, 6:2 Екатерина Бычкова (Россия) – Анастасия Родионова (Австралия) – 6:1, 6:3 Екатерина Макарова (Россия) – Анна Чакветадзе (Россия, 10) – 1:6, 6:2, 6:3 Патти Шнидер (Швейцария, 15) – Анастасия Пивоварова (Россия) – 6:3, 3:6, 6:3 Анастасия Павлюченкова (Россия) – Ваня Кинг (США) – 6:2, 4:6, 6:2 Магдалена Рыбарикова (Словения) – Гисела Дулко (Аргентина) – 6:4, 6:0 Тамира Пашек (Австрия) – Мария Кириленко (Россия, 22) – 6:3, 3:6, 6:4 Катарина Среботник (Словения, 28) – Янина Викмайер (Бельгия) – 3:6, 6:0, 6:3 Ивонн Мойсбургер (Австрия) – Лурдес Домингес Лино (Испания) – 6:1, 6:2 Сорана Кирстя (Румыния) – Люция Шафаржова (Чехия) – 6:4, 4:6, 6:2 Светлана Кузнецова (Россия, 3) – Шуай Чжан (Китай) – 6:4, 6:2 Вера Звонарева (Россия, 8) - Барбара Захлавова-Стрыкова (Чехия) – 6:4, 6:3 Татьяна Перебейнис (Украина) – Мария Корытцева (Украина) – 6:1, 6:4 Араван Резаи (Франция) – Эйша Мухаммед (США) – 6:2, 6:4 Сибиль Баммер (Австрия, 29) – Аико Накамура (Япония) – 6:4, 6:2 Линдсей Дэвенпорт (США, 23) – Александра Возняк (Канада) – 6:4, 6:2 Алиса Клейбанова (Россия) – Карла Суарес Наварро (Испания) – 6:2, 7:5 Вирхиния Руано Паскуаль (Испания) – Петра Квитова (Чехия) – 6:7, 6:4, 6:2 Марион Бартоли (Франция, 12) – Галина Воскобоева (Россия) – 6:2, 6:3 Виктория Азаренко (Белоруссия, 14) – Клара Закопалова (Чехия) – 6:2, 6:1 Ивета Бенешова (Чехия) – Карин Кнапп (Италия) – 6:0, 6:3 Мария Елена Камерин (Италия) – Эмили Луа (Франция) – 6:0, 6:2 Каролин Возняцки (Дания, 21) – Эша Ролле (США) – 6:2, 6:1 Анабель Медина Гарригес (Испания, 26) – Цветана Пиронкова (Болгария) – 6:4, 7:5 Цзе Чжэн (Китай) – Шенай Перри (США) – 6:2, 6:3 Софи Арвидссон (Швеция) – Цзы Янь (Китай) – 6:2, 6:4 Елена Янкович (Сербия, 2) – Коко Вандевег (США) – 6:3, 6:1