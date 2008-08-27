Дзюба: Команда за назначение Ледяхова

Артем Дзюба в последнее время удачно выходит на замену, и все говорит за то, что сегодняшний матч он начнет в стартовом составе. Вот и посмотрим, фартовый ли он парень, Артем Дзюба, сообщает «Советский спорт». - Валерий Карпин, будучи гостем «Прямой линии» в «Советском спорте», сказал: «Если киевляне пропустят два быстрых мяча, у них начнется запара». Верите в такой сюжет? - Если нам действительно удастся забить парочку в первом тайме, то запара слово неподходящее. «Динамо» при минус два будет еще хуже. Но эти мячи сначала забить нужно. - Каждый день вы слышите фамилии потенциальных тренеров «Спартака». Кого бы выбрали? - Меня полностью устраивает Ледяхов. Если не все игроки, то 95 процентов выступили бы за назначение Игоря Анатольевича. Одного не пойму: почему все кругом говорят о том, что у Ледяхова мало опыта? Разве у Лаудрупа много? У Ледяхова есть талант, чутье, должное понимание футбола. В мире немало опытных тренеров, но и они теряются, не знают как вести себя в сложных ситуациях. А Ледяхов в последних матчах угадывал с заменами, что, на мой взгляд, многое доказывает. Качество игры у нас потихоньку улучшается. С Игорем Анатольевичем не только приятно работать, но и общаться. Он с нами советуется, мнение учитывает, чего раньше в команде не было. - Может, и состав вы ему подскажете? - При Федотове случалось пару раз: игроки писали на бумажке, кого хотят видеть в составе. Но сейчас это неуместно. Ведь, если мне предоставить выбор, то в составе окажутся все мои друзья. На воротах Комиссаров, Иванов - слева, Филипенко по центру, справа Паршивлюк. А они в благодарность меня капитаном выберут.