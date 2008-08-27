Эрик Гомес, матчмейкер промоутерской компании Golden Boy Promotions, сообщил о том, что в ближайший четверг экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя объявит имя соперника для своего прощального поединка, назначенного на 6 декабря. По словам Гомеса, Де Ла Хойя сократил количество потенциальных противников до четырех кандидатур, и первым в этом списке стоит чемпион WBC в легком весе Мэнни Пакьяо, переговоры с которым в последнее время застопорились из-за разногласий в вопросе разделения призового фонда. По последним данным Де Ла Хойя согласился разделить призовой фонд в пропорции 2 к 1, а не 70 на 30, на которых он настаивал ранее, однако пока не известно, согласился ли Пакьяо на эти условия. Если договориться с филиппинцем так и не удастся, то следующим в списке кандидатов, по словам Гомеса, стоит чемпион WBC в первом среднем весе Серхио Мора, представители которого уже заявили о согласии на предложенные им финансовые условия, передает «Советский спорт».