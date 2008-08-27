Моуринью: В «Милане» Шевченко чувствовал себя принцем

По мнению экс-наставника "Челси" Жозе Моуринью, Андрей Шевченко не добился успеха в лондонском клубе из-за того, что в Италии его воспринимали как принца. Напомним, что украинский нападающий на днях покинул "синих" и вернулся в "Милан". "Здесь он чувствовал себя как принц, а в "Челси" другая философия. Там нет никаких принцев: все должны работать и доказывать свое право выходить на поле. Возможно, Шевченко потерял некоторую уверенность, потому что двигался в неправильном направлении. Надеюсь, что у него все сложится", - цитирует Моуринью Reuters.