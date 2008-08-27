Несмачный: От «Спартака» сюрпризов не жду

Защитник киевского "Динамо" Андрей Несмачный из-за микротравмы не принимал участие в последних матчах команды, но уже вернулся в строй и к поединку со "Спартаком" в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов готов, информирует «Спорт Экспресс». - Сейчас все нормально, чувствую, что готов помочь команде. Так что теперь все зависит от решения тренерского штаба. На меня можно полностью рассчитывать, - приводит слова Несмачного официальный сайт бело-голубых. - Просматривали последние игры "Спартака"? - Конечно! Мы всегда следим за чемпионатом России. Могу сказать, что сейчас они выглядят лучше, чем две недели назад, когда мы с ними играли. - Ожидаете от "Спартака" каких-то сюрпризов? - Думаю, сюрпризов не будет. Мы постараемся бороться до конца, ведь это футбол. Бывали случаи, когда команды отыгрывали и три, и четыре мяча. Поэтому нужно быть осторожными, чтобы не получилось, как в матче с "Дрогедой", когда нам просто повезло.