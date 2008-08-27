Абрамович получил повестку в суд

27 августа 2008, 09:51

Российского миллиардера и владельца "Челси" Романа Абрамовича вызывали в женевский суд для дачи свидетельских показаний в рамках уголовного дела о банкротстве в феврале 2005 года женевского футбольного клуба "Серветт", сообщает во вторник Террикон. "Суд действительно направил повестку господину Абрамовичу", - заявил кантональный прокурор Женевы Дарио Занни. Имя российского бизнесмена упоминается в связи с обстоятельствами перехода в "Челси" одного лучших игроков "Серветт" Фабрицио Замбрелла, за которого английский клуб якобы не заплатил причитающейся суммы. Пока шло судебное разбирательство по этому поводу, женевский клуб обанкротился. По словам Занни, Абрамовича вызывают в Женеву в качестве свидетеля по просьбе адвокатов бывшего владельца "Серветт" Марка Роже, находящегося под следствием. Прокурор отметил, что по закону адвокаты могут попросить заслушать кого угодно. Так, фамилия Абрамовича оказалась в длинном списке знаменитостей, которых требуют заслушать адвокаты Роже, вместе с легендарным Пеле, президентом ФИФА Йозефом Блаттером, известным французским бизнесменом и политиком Бернаром Тапи и еще почти сотней человек. По словам Занни, суд может отклонить просьбу адвокатов, но в случае с Абрамовичем этого сделано не было. "Тем не менее, я лично думаю, что Роман Абрамович не является фигурой, которая может помочь суду установить истину в деле Роже", - заявил он. Он отметил, что если Абрамович приедет на судебное заседание, то ему, как и любому свидетелю, оплатят "разумные дорожные расходы и, возможно, гостиницу". Однако если он не явится, то это, вероятнее всего, не будет иметь для него никаких последствий. "У нас нет возможности принудить свидетеля явится на процесс, особенно, если он проживает за границей. Швейцарцев мы еще теоретически можем оштрафовать, но на моей памяти это происходило в редчайших случаях, да и то, только если речь шла о ключевых свидетелях", - сказал Занни. В свою очередь адвокат экс-владельца "Серветт" Ален Марти сообщил, что просил следственного судью Марка Тапполе заслушать Абрамовича еще на стадии расследования. "Тапполе этого не сделал, и вообще провел расследование отвратительно. Маленький женевский судья не решился побеспокоить такого важного человека, как Абрамович", - заявил адвокат. Процесс по делу о банкротстве "Серветт" пройдет в женевском дворце правосудия с 1 по 5 сентября.

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