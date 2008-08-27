Суркис: Семин станет украинским Фергюсоном

Президент киевского «Динамо» весьма осторожно оценивает шансы своей команды на выход в Лигу чемпионов – как 60 на 40, и это после крупной победы в Москве! «Верю в тренера, в игроков, а все равно тревожно», – делится Суркис. В интервью «Советскому спорту» президент заверил, что у «Спартака» остается шанс, но даже в случае разгромного поражения главный тренер бело-голубых Юрий Семин останется на своем посту, сообщает Террикон. – К чему дипломатия, Игорь Михайлович? «Спартак» на лопатках, а вы ему аж 40 процентов успеха сулите! – Я совершенно искренен в своем прогнозе. Неизвестно, чего ждать от этого «Спартака». – Похоже, на вас действует магия громких имен. Нынешний «Спартак» разбалансирован и предсказуем. – Возможно, и так. Но я воспитан на противостоянии «Динамо» и «Спартака» в союзных чемпионатах. Для меня эта вывеска значит слишком многое. Вы бы знали, как мы готовили команду к «Спартаку»! После жеребьевки я лично общался с командой, до легионеров попытался достучаться. Балканцам нашим объяснял: ребята, это будет покруче вашего любимого дерби «Партизан» – «Црвена Звезда». Кажется, до всех дошло: проигрывать просто нельзя. Не скрою, финансовая мотивация на предчемпионский раунд также была высока. Это же Лига чемпионов… – И как часто вы настраиваете игроков перед матчами? – С приходом Юрия Семина отпала необходимость нянчиться с командой. Но «Спартак» – случай особый. – Правда, что Семин в случае непопадания в Лигу чемпионов должен был уйти в отставку? – Глупости! Семин, считайте, только-только начал создавать команду, какая отставка? Он слишком мало отработал, чтобы вывести «Динамо» на уровень конца 90-х годов, когда мы в Европе всех громили. Верю в Семина, в светлое будущее и хочу, чтобы наш тренер работал спокойно, на перспективу. Пусть Юрий Палыч станет нашим Фергюсоном, пусть работает десятилетиями! – Ловлю на слове: решитесь подписать с Семиным контракт лет на 15? – В настоящий момент действует соглашение сроком два с половиной года с опцией продления еще на один. Продлить еще дальше всегда успеем. – За неполный год работы что можно поставить Семину в заслугу? – Раскрылись как лидеры Милевский, Алиев, за ними потянулись молодые ребята, такие, как Кравец. Микроклимат хороший. Прогресс игроков – вот основная заслуга Семина. – Как относитесь к особенностям Семина? Чтобы не спугнуть удачу, он пытался отменить фотосессию команды… – Мне лишь доложили, что фотосессия прошла успешно. Порядок посещения базы главный тренер определяет по собственному усмотрению. – Этим летом «Спартак» в очередной раз тряхануло – унизительные поражения, отставки, изгнания лидеров. Следили за сюжетом? – Следил, конечно. В жизни любой команды случаются потрясения. Но в киевском «Динамо» с персонами уровня Титова и Калиниченко никогда бы так не поступили. – Скажете, из «Динамо» никогда не изгоняли ветеранов? – Приведу последние примеры. Взять Федорива. Он отдал немало лет команде, но в последнее время не играл по разным причинам. Мы выполняли все условия контракта и позволили игроку уйти с выгодой для него самого. Валя Белькевич, 34 года, честно сказал: «Не хочу выходить на замену на 15–20 минут». Подыскали вариант, разошлись полюбовно. Оба футболиста услышали на прощание: «Двери в этот клуб для вас всегда открыты». – Однако ж и у вас умеют «задвигать» – легендарного Шовковского обложили конкурентами, явно выжимают из команды. – Да, мы пригласили Богуша. Так давно его вели, что в один момент даже отчаялись заполучить. На Шовковском крест не ставьте. Он единогласно избран капитаном, является нашим лидером, у него контракт еще на два с половиной года. Но конкуренцию во вратарской линии надо повысить. После инфарктного матча с «Дрогедой» в Киеве, когда опытный вратарь Луценко наделал непозволительных ошибок, стало совершенно очевидно: у нас имеются проблемы. – Не было соблазна пригласить в команду Калиниченко, когда его попросили из «Спартака»? – У меня нет сомнений, что Калиниченко остается игроком экстра-класса и в «Днепре» проявит себя с лучшей стороны. Но с его приглашением как-то сразу не заладилось еще с прошлых лет. Леонид Буряк, будучи нашим тренером, выдавал желаемое за действительное, когда мысленно представлял обновленную команду с Калиниченко в составе. «Спартак» запрашивал за Максима слишком большую цену. – Но этим летом его отпустили бесплатно! – Полагаю, Калиниченко не возражал против перехода в киевское «Динамо». Но сейчас мы куда спокойнее отнеслись к его кандидатуре. У нас есть Нинкович. – Переход Саенко в «Спартак» был воспринят в России как поражение «Динамо» на трансферном рынке. – Допускаю, наши селекционеры действительно вели Саенко. Но предметных переговоров не было. Хороший футболист, но большой потребности в нем не испытываем. Если рассматривать Саенко как правого полузащитника, то у нас там комплект. Сейчас после травмы восстанавливается Гусев, это его место. – Андрею Шевченко 32 года – самое время подумать о завершении карьеры, порадовать нацию двумя-тремя прощальными сезонами в родном «Динамо»… – Я сделал все от меня зависящее, чтобы это случилось. С Андреем на эту тему говорил неоднократно, с Абрамовичем... Роман Аркадьевич не возражал, чтобы Шевченко перешел в «Динамо». Этим летом мы были готовы на любые варианты – выкупить трансфер, заключить договор аренды. Не получилось по одной причине: Андрей захотел вернуться в Италию, он чувствует в себе силы играть в основе «Милана». Что ж, отложим… – Вернемся к предстоящему матчу. Почему так плохо раскупаются билеты на матч года, не слишком ли высоки цены на билеты? – В среду наш 17-тысячник будет заполнен до отказа, это я обещаю. Поверьте, мы не ставим своей целью заработать на болельщиках. На матчи национального чемпионата выставляем смешные цены – от 5 до 30 гривен за билет (в переводе на российские рубли – от 27 до 160. – Прим. ред.). Но за большие удовольствия надо платить соответствующе. Самые дешевые билеты на «Спартак» – от 150 гривен. Будь билеты дешевле, спекулянты устроили бы за ними охоту. А с такими номиналами им ловить нечего. Ожидаемый доход по продаже билетов – порядка 400–450 тысяч долларов. И эти деньги ничто по сравнению с годовым бюджетом клуба в 60–70 миллионов долларов. – Есть ли у вас сведения об ожидаемой численности спартаковских болельщиков на матче? – Мы выдали москвичам 800 билетов. Как мне сказали в клубе, первоначально спартаковцы планировали сделать заявку на пять тысяч человек. Но кто знал, что результат первого матча будет столь плачевным?