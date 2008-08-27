Матч Россия-Грузия может сорваться

Встреча молодежных сборных России и Грузии в рамках отборочного цикла к Чемпионату Европы-2009, запланированная на 5 сентября, может не состояться. Об этом заявил главный тренер российской "молодежки" Борис Стукалов, передает Террикон. - Много раз отправляли грузинским коллегам традиционные в таких случаях вопросы насчет прилета, размещения и так далее, а они никакого ответа не дают, - приводит слова Стукалова "Московский комсомолец". - До среды еще подождем, а потом соответствующая депеша пойдет в Европейский союз футбольных ассоциаций УЕФА.