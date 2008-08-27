Акале хочет в Англию

Ивуарийский полузащитник намерен присоединиться к новичку Премьер-лиги Сток Сити. Вторую часть прошлого сезона Канга провел в Марселе, но права на него принадлежат Лансу, который, как известно, покинул Лигу1. Акале же не желает выступать не в элите и стремится переехать на Туманный Альбион, информирует FOOTBALL.UA. "Все дела ведет мой агент, я не могу сказать ничего конкретного, но мечтаю играть в Англии", - рассказывает ивуариец. "Это лучший чемпионат в мире, и Сток Сити даст мне шанс заявить о себе здесь". Ожидается, что Сток возьмет Акале в аренду на год с правом выкупа следующим летом.