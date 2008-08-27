Спаллетти: «Рома» не слабее «Интера»

Тренер джалло-росси считает, что в матче за Суперкубок Италии его подопечные ни в чем не уступали чемпиону. "Нам удалось ответить Интеру после первого тайма, в котором мы допустили слишком много ошибок. А вот после перерыва уже мы больше заслуживали победу", - говорит Лучано. "Мы смогли выровнять игру, перевести ее в овертайм и добиться пробития пенальти. Конечно, мы проиграли, но я считаю, что проигрыш в серии 11-тиметровых мало что значит. Честно говоря, я не вижу особой разницы между Ромой и Интером". "Что касается Тотти, то я от него не ждал многого - он ведь все еще восстанавливается после тяжелой травмы", - объясняет Спаллетти, передает FOOTBALL.UA. Матч с Ромой был первым в составе Интера для экс-Волка Амантино Мансини. Жозе Моуриньо, неудовлетворенный игрой бразильца, заменил его во втором тайме. "Я заметил, что в прессе никто не раздул сенсации из того, что Жозе снял с игры Мансини", - рассказывает тренер Ромы. "Когда Амантино выступал за мою команду, я просто не мог отбиться от таких вопросов журналистов".