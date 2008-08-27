Венгер: Сендеросу нужна игровая практика

Тренер Арсенала объяснил причины аренды швейцарского защитника в Милан. 23-летний Сендерос следующий сезон проведет в Милане на правах аренды, причем, россо-нери имеют право выкупить его контракт по окончании срока аренды, сообщает FOOTBALL.UA. Арсен Венгер считает, что такая сделка выгодна для обоих клубов. "Да, Сендерос проходит медобследование в Милане", - рассказывает французский специалист. "У него было немного шансов попасть в основу Арсенала в этом сезоне, поэтому будет лучше, если он будет играть в другом топ-клубе. У меня есть Йохан Джуру, Коло Туре, Алекс Сонг, Вильям Галлас и Микаэль Сильвестр, так что, с защитой все в порядке. Но в то же время, мне не хотелось бы терять Филиппа - будем решать этот момент с Миланом следующим летом". Сендерос перешел в Арсенал летом 2003-го из Серветта и с тех пор сыграл за Канониров более ста матчей.