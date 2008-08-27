«Челси» купит Фабиано

Лондонский «Челси» вслед за возможной покупкой Робиньо («Реал» Мадрид) намерен приобрести форварда испанского клуба «Севилья» Луиса Фабиано. Дело в том, что «аристократы» отправили двух своих нападающих в аренды: Андрея Шевченко — в «Милан», а Клаудио Писсаро — в «Вердер», информирует «Спорт.com.ua». Таким образом, Сколари хочет усилить атакующую линию своей команды до закрытия трансферного окна. Уже сегодня Робиньо должен пройти медицинское обследование перед подписанием пятилетнего контракта с англичанами. А вот переходу Луиса Фабиано может помешать нежелание руководства севильцев расставаться с ведущим форвардом.