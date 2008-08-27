Пять футболистов «Терека» вызваны в сборные

Пять футболистов «Терека» получили приглашения в национальные сборные для участия в отборочных играх чемпионата мира. Белорусский защитник Сергей Омельянчук вызван на матч со сборной Украины, который состоится 10 сентября. Румын Флорентин Петре может выйти на поле против команды Литвы, Марко Динияр получил приглашение из молодежки Хорватии, которой предстоит встретиться с албанцами. Также полузащитник Ги Стефан Эссаме отправится в расположение сборной Камеруна, а Радослав Забавник - сборной Словакии, сообщает «Газета.Ru».