Тищенко: Не знаю, что делать с судейством

Олимпийские чемпионы по боксу Рахим Чахкиев и Алексей Тищенко остались недовольны судейством в Пекине, сообщает «Газета.Ru». «Судейство было предвзятым, но, несмотря на это, кубинцы не взяли ни одного «золота», а мы взяли два. Это очень радует. Единственное, что мы уступили китайцам, но им помогли свои же стены, «Великая китайская стена», – приводит слова Чахкиева «Маяк». «Не знаю, что делать с судейством, но с ним надо что-то делать. Сколько я на соревнованиях участвую, нигде такого не было, как в Пекине», – заявил Тищенко.