Цинтрон может встретиться с Нду

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Кермит Цинтрон проведет свой следующий поединок 15 ноября, и его соперником, скорее всего, станет австралиец Лавмор Нду, который в своем предыдущем бою в мае этого года проиграл чемпиону IBF в первом полусреднем весе Полу Малиньягги, передает «Советский спорт». Этот поединок станет для Нду дебютным в рамках полусреднего веса, и ожидается, что победитель этого боя займет второе место в рейтинге IBF в этой весовой категории. Отметим, что ранее промоутер Цинтрона Лу Дибелла заявлял о своем желании организовать своему подопечному поединок против его соотечественника экс-чемпиона мира в полусреднем весе Мигеля Котто, и очевидно, что для того, чтобы этот поединок состоялся, Цинтрону необходимо победить Нду, и победить убедительно. Некоторые источники сообщают также, что Цитрон отказался от услуг Эмануэля Стюарда, и теперь будет тренироваться под руководством Ронни Шилдса.