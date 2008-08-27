«Ньюкасл» вышел в 1/16 финала Кубка лиги

Вчера состоялись матчи 1/32 финала Кубка английской лиги. «Ньюкасл» лишь в добавленное время благодаря голу Майкла Оуэна сумел вырвать победу у «Ковентри», передает «Советский спорт». Кубок Лиги 1/32 финала «Бернли» - «Олдхэм» - 3:0 (1:0) «Кардифф Сити» - «Милтон» - 2:1 (1:0) «Челтенхэм» - «Сток Сити» - 2:3 (0:0) «Ковентри» - «Ньюкасл» - 2:3 д.в. (1:2, 1:0) «Крю Александра» - «Бристоль Сити» - 2:1 (1:0) «Хартлпул Юнайтед» - «Вест Бромвич» - 3:1 д.в. (0:0, 1:1) «Ипсвич» - «Колчетер» - 2:1 (1:0) «Лидс» - «Кристал Пэлас» - 4:0 (2:0) «Престон» - «Дерби» - 0:1 (0:1) «Куинз Парк Рейнджерс» - «Карлайл Юнайтед» - 4:0 (0:0) «Ротерхэм» - «Вулверхэмптон» - 0:0, по пенальти 4:3 «Саутгемптон» - «Бирмингем» - 2:0 (1:0) «Суонси» - «Халл Сити» - 2:1 д.в. (0:1, 1:0) «Уотфорд» - «Дарлингтон» - 2:1 д.в. (1:0, 0:1) «Уиган» - «Ноттс Каунти» - 4:0 (1:0) «Болтон» - «Нортгемптон» - 1:2 (0:2) «Мидлсбро» - «Йеовил» - 5:1 (3:1) «Рединг» - «Лутон» - 5:1 (2:0)