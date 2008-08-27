Бывший чемпион мира по боксу убит во время уличной драки

Бывший чемпион мира по боксу Эдип Секович был найден мертвым у входа в кафе в Вене, владельцем которого он являлся, сообщает «Лента.ru». Полицейские, обследовавшие место происшествия, сообщили, что спортсмен погиб во время уличной драки. В ходе осмотра на теле 50-летнего Сековича было обнаружено четыре ножевых ранения. Полиция задержала подозреваемого. Серб по национальности, Секович эмигрировал в Австрию в начале 1980-х. В 1988 году он стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 70 килограммов по версии Международной атлетической ассоциации (WAA), одержав победу над американцем Брайаном Грантом. Через год он стал обладателем титула чемпиона Европы по версии Европейского боксерского союза (EBU). В 2002 году боксер завершил карьеру и занялся бизнесом. Он открыл кафе в столице Австрии Вене. У погибшего спортсмена остались трое детей.