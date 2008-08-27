Австралийский футболист подписал контракт с «Динамо»

Футболист сборной Австралии и голландского "Твенте" Люк Уилкшир перешел в московское "Динамо". Уилкшир подписал с новым клубом контракт до конца 2011 года. В ближайшие дни австралиец будет заявлен за "Динамо" в чемпионате России, сообщает «Лента.ru». Сумма трансфера не называется, но предположительно она составила около шести миллионов евро. Новичок получит в "Динамо" игровой номер 22. В чемпионате Голландии сезона-2007/08 Уилкшир провел 31 матч и забил три гола. До перехода в "Твенте" 26-летний футболист выступал за английские "Мидлсбро" и "Бристоль Сити". За сборную австралии Уилкшир провел 27 матчей. Нынешний главный тренер сборной России Гуус Хиддинк, в 2005-2006 годах работавший с австралийцами, называл Уилкшира одним из самых технически одаренных игроков сборной.