«Ростов» начал подготовку к матчу с «Балтикой»

Сегодня утром «Ростов» в полном составе собрался на своей базе, чтобы начать подготовку к поединку с «Балтикой». Футболисты, сыгравшие большую часть матча с «Торпедо» провели восстановительные мероприятия, а остальные игроки основного состава приняли участие в полноценном тренировочном занятии. Завтра накануне встречи с калининградцами у команды запланирована предыгровая тренировка, передает «Советский спорт». Напомним, вчера в матче 29-го тура чемпионата России лидер первого дивизиона с минимальным счетом обыграл московское «Торпедо». Решающий гол на 24-й минуте забил Сергей Штанюк.