Чахкиев: Хозяевам Олимпиады помогла «Великая китайская стена»

Российские олимпийцы продолжают возвращаться из Пекина. Во вторник в Москву прилетели обладатели золотых медалей в турнире по боксу Рахим Чахкиев и Алексей Тищенко. В интервью радио "Маяк" они прокомментировали судейство на олимпийском турнире. "Судейство было предвзятым, но, несмотря на это, кубинцы не взяли ни одного золота, а мы взяли два, - сказал Чахкиев. - Это очень радует. Единственное, что мы уступили китайцам, но им помогли свои же стены, "Великая китайская стена", передает «Спорт Экспресс». А вот Тищенко был еще более категоречен. "Не знаю, что делать с судейством, но с ним надо что-то делать. Сколько я на соревнованиях участвую, нигде такого не было, как в Пекине", - отметил двукратный олимпийский чемпион.