Грузинская футбольная молодежка не хочет играть в России

Грузинская футбольная федерация обратилась в УЕФА с просьбой перенести отборочный матч Чемпионата Европы-2009 молодежных сборных России и Грузии из Москвы на нейтральную территорию. Если УЕФА ответит отказом, грузинская команда не прилетит на игру, сообщает «Спорт Экспресс». "Ожидается, что отборочный матч Россия - Грузия состоится, как и планировалось, в соответствии с календарем, в России 5 сентября", - заявил представитель УЕФА. Согласно Дисциплинарному регламенту, в случае неявки на матч КДК УЕФА присуждает поражение виновной стороне со счетом 0:3. Кроме того, футбольная ассоциация страны может быть оштрафована. Стоит также добавить, что в группе сборная России после 6 матчей, набрав 12 очков, сохранят шансы выйти в следующую стадию розыгрыша со второго места, а вот команда Грузии, расположившаяся на последней строчке, уже об этом мечтать не может (6 игр – 6 очков). Кстати, в матче первого круга в Тбилиси грузинская "молодежка" обыграла российскую со счетом 2:0.