«МЮ» сыграет с «Зенитом» сильнейшим составом

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон намерен выставить сильнейший состав на матч Суперкубка Европы с питерским "Зенитом", который состоится 29 августа в Монако. "Мы хотим победить в пятницу и будем играть сильнейшим составом, - передает слова Фергюсона «РИА«Новости». - Последний раз мы проводили матч за этот трофей против "Лацио" в 1999 году и играли полурезервным составом, потому что через три дня нам предстояла игра против "Ньюкасла" в чемпионате. "Лацио" тогда праздновал свою победу так, как будто они выиграли Кубок мира. Мне это не доставило удовольствия, и я сказал себе, что этого больше не повторится. Мы будем играть сильнейшим составом. Футболистам нужна игровая практика, и такой игрок, как, например, Гари Невилл, будет играть в пятницу. Надеюсь, мы добьемся того результата, которого хотим". Напомним, что матч Суперкубка Европы между победителем Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" и обладателем Кубка УЕФА "Зенитом" состоится в Монако 29 августа.