Винер: Канаева отличается от Кабаевой всего двумя буквами

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер считает, что несмотря на интриги, сопутствовавшие при подготовке российской команды к Олимпиаде, спортсменки заслуженно заняли первое место и в личном, и в командном многоборье. «Наши девочки выступили блестяще, – резюмировала Ирина Винер в интервью агентству «Весь спорт». – Подготовке и выступлению сборной России предшествовали различные интриги, но девочки выходили и выступали так, что никто ничего уже не мог сделать. Женя Канаева вообще выиграла у второго места три с половиной балла! Впервые в истории 18-летняя девочка на Олимпийских играх отрывается на 3,5 балла – это просто уму непостижимо! В групповом упражнении девочки тоже заняли первое место безоговорочно. Сейчас трудно сказать, кто будет чемпионом Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Давайте не будем торопить события, наступит завтрашний день, и я вам скажу, кто там станет чемпионом. Но думаю, что Женя Канаева, дай ей бог здоровья, пришла надолго. Обратите внимание: у нее всего одна буква разницы с фамилией Кабаева». Также Ирина Винер рассказала, чем ей запомнились предыдущие Олимпийские игры. «Моя первая Олимпиада была в 1992 году в Барселоне, куда я ездила со сборной Великобритании. Англичанки тогда заняли место в десятке. Самая худшая Олимпиада была 1996 году в Атланте. Спортсмены жили просто в ужасных условиях! А Олимпиада в Пекине запомнится мне тем, что к ней было сложно готовиться. Мешали совершенно неспортивные препоны. Это касается того, чего это касается», - не стала уточнять Винер.