Умер известный тренер

В среду, на 61-м году жизни скончался главный тренер «Звезды» Сергей Муратов. Он прожил долгую и плодотворную жизнь в спорте. Именно с его именем связано высшее на данный момент достижении в истории иркутской команды мастеров - 4-е место в чемпионате России в первом дивизионе в 1995 году, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт иркутского клуба. В общей сложности Муратов проработал на посту главного тренера «Звезды» более 20 лет, а команда под его руководством провела свыше 600 матчей.