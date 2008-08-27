Футбол. Узбекский клуб покупает бразильца – чемпиона мира

Бразильский футболист Ривалдо, в 2002 году ставший в составе своей сборной чемпионом мира, объявил об уходе из греческого клуба "Олимпиакос", за который он выступал в сезоне-2007/08. По информации греческих СМИ, Ривалдо продолжит карьеру в узбекском "Бунедкоре", до недавнего времени называвшемся "Курувчи", сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Reuters. Бразилец поблагодарил президента и болельщиков "Олимпиакоса", подчеркнув, что провел в греческом клубе очень хороший год. Однако, по словам Ривалдо, он получил очень выгодное предложение, которое не может отклонить. При этом официальный представитель "Олимпиакоса" заявил, что бразилец не покинет команду до тех пор, пока главный тренер Георгиос Донис не найдет ему замену. "Если он (Ривалдо, прим. Lenta.Ru) уйдет, то мы получим за него компенсацию", - добавил пресс-секретарь "Олимпиакоса". Напомним, что в середине июля руководство "Буденкора" (в то время - "Курувчи") объявило о подписании контракта с форвардом "Барселоны" Самуэлем Это'О. Однако сам камерунец, приехавший в Узбекестан, чтобы провести мастер-класс, опроверг эту информацию.