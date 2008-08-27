Матч Грузия - Ирландия будет проходить в Германии

Запланированный на 6 сентября отборочный матч чемпионата мира-2010 между сборными Грузии и Ирландии, скорее всего, пройдет в немецком Карлсруэ, сообщает «Спорт Экспресс». Сегодня ФИФА должна официально утвердить место проведения встречи. "Мы рассматривали несколько вариантов, но остановили выбор на Карлсруэ", - заявил генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Уча Угулава. Напомним, что 20 августа Международная федерация футбола приняла решение перенести поединок на нейтральное поле в связи с событиями в Южной Осетии.